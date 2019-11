Użytkowanie wieczyste. Setki tysięcy osób bez zaświadczenia, co z bonifikatami?

Użytkowanie wieczyste odeszło do lamusa, jednak setki tysięcy Polaków wciąż nie mają zaświadczenia o jego likwidacji. Przez to nie mogą dostać bonifikaty, która pozwala na niższe opłaty. Gminy się nie wyrabiają i do końca roku nie zdążą, co dalej?

Przekształcenie użytkowania wieczystego. Tysiące osób bez zaświadczeń o własności gruntów (East News)

Użytkowanie wieczyste zostało zlikwidowane w styczniu tego roku, jednak setki tysięcy Polaków wciąż czekają na zaświadczenie o tym, że stali się właścicielami gruntów pod blokami, kamienicami i domami. Bez tego dokumentu nie mogą otrzymać bonifikat, które pozwolą na regulowanie niższych opłat.

Dokumenty wydają urzędy gminy - mają czas do końca roku, ale nie nadążają i już wiadomo, że się nie wyrobią. Tylko w Warszawie na zaświadczenie czeka jeszcze 450 tys. osób, w Lublinie otrzymał je zaledwie co trzeci uprawniony. Jak mówi "Faktowi" Monika Głazik z Urzędu Miasta w Lublinie: "nie będzie możliwe zachowanie ustawowego terminu wydania zaświadczeń".

Urzędniczka dodaje, że prezydent Lublina zwrócił się do resortu rozwoju, by ten rozważył zmian w ustawie dotyczące wydłużenia terminu wydawania zaświadczeń i wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia. Jednak, jak podaje "Fakt", te zmiany nie są rozpatrywane przez ministerstwo.

Najlepiej z wydawaniem zaświadczeń radzi sobie Zakopane, wydano 98 proc. dokumentów, a najgorzej - pobliski Nowy Targ, gdzie wydano... 1 proc. zaświadczeń. Dokładnie w połowie - 50 proc. wydanych dokumentów - jest Sopot, ale Gdańsk i Gdynia mają lepsze wyniki, kolejno 85 i 88 proc. W Warszawie wydano 45 proc. zaświadczeń.

