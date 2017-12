W Wigilię sklepy będą otwarte krócej. Do której godziny będą czynne dyskonty i markety? Sprawdziliśmy

Lepiej nie zostawiać przedświątecznych zakupów na ostatnią chwilę. Większość sieci handlowych, podobnie jak w zeszłym roku, 24 grudnia planuje wcześniej zamknąć sklepy i wypuścić pracowników wcześniej do domów.

Hipermarkety i supermarkety sieci Carrefour będą otwarte dla klientów w Wigilię do godz. 14.00. "W przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express i Globi, o godzinach otwarcia decydują bezpośrednio właściciele tych sklepów" – poinformowała WP Finanse sieć w przesłanym komunikacie.

Również do godz. 14.00 będą czynne Tesco i Auchan . Jeśli chodzi o sklepy E.Leclerc, w centrali sieci dowiedzieliśmy się, że godziny otwarcia w wigilię "każdy sklep ustala indywidualnie".

Sklepy Biedronka będą otwarte do godz. 14. "Decyzja o skróceniu czasu pracy w tych dniach, podjęta przez Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci sklepów Biedronka, ma na celu umożliwienie pracownikom przygotowania i spędzenia wieczoru wigilijnego w gronie najbliższych" – podała siec w komunikacie.

Także do godz. 14 będą otwarte Lidl oraz Kaufland.

Pół godziny dłużej od popularnych dyskontów będą owarte Markety Dino - do godz. do 14.30.

Dłużej będą pracować Żabka i Freshmarket: do 16.00. A ajenci poszczególnych placówek mogą podjąć decyzję o możliwości otwarcia sklepu w innych godzinach.

Sklepy Netto w Wigilię będą czynne jedynie do godz. 13.00.

25 i 26 grudnia sklepy w większości będą zamknięte. Wyjątek stanowią jedynie te prowadzone przez franczyzobiorców, jak np. Żabka i Freshmarket, które same podejmą decyzję o otwarciu sklepów w te dni. "Sklepy, które zostaną otwarte, będą czynne jednak krócej niż zwykle – w zależności od indywidualnej decyzji Franczyzobiorców w godzinach: od 9.00 do 19.00 lub 11.00 do 21.00. Informacja o godzinach otwarcia zostanie zamieszczona na plakacie na drzwiach sklepów” - czytamy na ich stronie.