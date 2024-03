Wakacje kredytowe 2024. Kiedy decyzja? Rząd zajmie się przepisami

Co w projekcie ustawy dotyczącej wakacji kredytowych proponuje rząd? Istota rozwiązań planowanych w projekcie dotyczy przedłużenia obowiązywania wakacji kredytowych na 2024 rok. Ze względu na czas procedowania przepisów, rządzący proponują, by zawieszenie spłaty rat kredytu obowiązywało w wymiarze jednego miesiąca od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2024 r. oraz w wymiarze miesiąca w każdym kwartale w pozostałych kwartałach roku.