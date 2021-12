Wróciły mrozy, a wraz z nimi smog. W tych miastach jakość powietrza była najgorsza

Smog już odnotowany w polskich miastach

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) normy dobowych zanieczyszczeń powietrza to 50 μg/m3 dla PM10 i 25 μg/m3 dla PM2,5. Oznacza to, że w Toruniu normy zostały przekroczone aż 8-krotnie, a w Żywcu - 7-krotnie.