Wymierający zawód. "Rezygnują z pracy po kilku dniach"

Jak podaje next.gazeta.pl, w roku szkolnym 2023/2024 w placówkach oświatowych pracowało około 525 tys. nauczycieli, a w całym systemie edukacji około 736 tys. To wciąż za mało, by sprostać potrzebom polskiej oświaty. Co gorsza, z powodu braku młodych kadr, nauczyciele stanowią coraz starszą grupę zawodową.