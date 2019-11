Z łąki urządzili wysypisko. Smród i bałagan, do którego nikt się nie przyznaje

Od kilku tygodni docierają do nas zdjęcia z nielegalnego wysypiska warzyw i owoców na warszawskim Tarchominie. Służby, mimo informacji od mieszkańców, zbagatelizowały sprawę. Po naszej interwencji sprawą zajmie się urząd dzielnicy.

Warszawski Tarchomin. Na jednej z łąk ktoś urządził nielegalne wysypisko warzyw i owoców (WP.PL, Fot: Paweł Orlikowski)

Już pod koniec października opisywaliśmy proceder wysypywania owoców i warzyw na jednej z łąk na Tarchominie. Na platformę #dziejesie otrzymaliśmy wtedy zdjęcia od czytelniczki, na których widać było dziesiątki kilogramów owoców i warzyw rozsypanych w szczerym polu. Czytelniczka natknęła się na to nielegalne wysypisko spacerując z psem.

Sprawę postanowiliśmy zbadać dogłębniej, gdy zaczęły do nas trafiać kolejne zdjęcia obrazujące ten proceder. Pojechałem na miejsce, by znaleźć tę konkretną polanę, na której ktoś pozbywa się niechcianej żywności. Nie było to łatwe - każdy nowo napotkany mieszkaniec wskazywał na inne miejsce, a każda z takich łąk charakteryzowała się jednym - były to totalne odludzia.

Mowa o zbiegu ulic Kępa Tarchomińska i Bukowska na warszawskim Tarchominie należącym do Białołęki (dzielnica Warszawy) - to było wskazanie od czytelniczki, która wysłała do nas zdjęcie. Gdy tam dotarłem, pierwszy przechodzień z psem zasugerował, że produkty mogą pochodzić od pobliskiego handlarza, który ma "sieć" mobilnych bazarków, m.in. rozstawianych przed dyskontami. Mieszkaniec powiedział mi, że widuje w okolicach jego działki śmieci w krzakach, a z komina jego budynku często wydobywa się "czarny, śmierdzący dym".

Idąc tym tropem, trafiłem aż na nadwiślany wał, co ciekawe - było to miejsce oznaczone jako rezerwat przyrody. Kilku biegaczy, spacerowiczów z psem czy wędkarzy. Zagaduję jednego z mieszkańców, któremu aportował pies - pytam o rozsypane owoce i warzywa. "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem" - rzucił zdawkowo i odszedł. Po tym przez kilkanaście minut rozglądałem się po okolicznych łąkach, jednak nigdzie nie było widać tego, czego szukałem. Pojawiały się sterty gruzu, dotarłem nawet do miejsca, gdzie ktoś składuje auta nadające się do złomowania oraz plastikowe skrzynki właśnie po żywności, ale nigdzie nie ma wysypiska, o którym alarmowała mieszkanka.

Napotykam kolejnego przechodnia z psem, potwierdza, że takie wysypiska są, pojawiają się na prywatnych działkach. "Żona jest bardziej biegła w internecie, to nawet ustaliła kiedyś, do kogo te działki należą. To wszystko prywatne posesje, często pozajmowane przez banki za długi. Przyjeżdżają tu różni ludzie i robią sobie takie składowiska" - opowiada.

Po przejściu kolejnych kilkuset metrów wsiadam w auto, by wrócić bliżej zbiegu ulic, o których wspominała czytelniczka. Trafiam na ścieżkę prowadzącą do lasku, a w oddali widać kolejne łąki. Spotykam mieszkankę jednego z domów, które w tym miejscu można policzyć na palcach jednej ręki. Zbliża się do mnie na rowerze, ze szczekającym psem u boku puszczonym luzem, ale zapewnia, że ten "nie powinien ugryźć". Nie gryzie. Za to pani zsiada z roweru i opowiada, że dookoła co krok ktoś urządza sobie nielegalne wysypisko.

"Przywożą śmieci i wyrzucają do lasu. Przecież dobrze już u nas działa wywóz odpadów, a nadal pozbywają się ich na dziko. Córka raz w tych śmieciach znalazła list adresowany do właściciela i poszła do niego, żeby tych śmieci nam pod nosem nie wysypywał. Inni cały czas tu zrzucają odpady, szkoda gadać" - relacjonuje. Pytam jednak o owoce i warzywa - pani opowiada, że w okolicach jest jakiś handlarz i może to on. "Tam za jego siedzibą mój mąż ma działkę po zmarłej kuzynce. Zaniedbana działka, no to tam ciągle ktoś wyrzuca śmieci" - dodaje.

Właściwy trop

W miejscu wskazanym przez mieszkankę na rowerze byłem już wcześniej - to nie było to. Jednak nadal się nie poddaję, dostrzegam jeszcze jedną, wąską uliczkę, która prowadzi do szeregowych zabudowań, a tuż za nimi jest jeszcze węższa leśna ścieżka. Idę nią kilkadziesiąt metrów i natrafiam na otwartą polanę, nic nie widać - po prostu łąka. Jednak, gdy się przyjrzeć, zza jednego drzewa wyłania się pokaźnie usypana górka owoców i warzyw. To jest to miejsce.

Zbliżam się do wysypiska, im bliżej jestem, tym bardziej smród gnijących owoców i warzyw uderza mi po nozdrzach. Na miejscu widzę stertę winogron, śliwek, cytryn, ogórków, cebuli, ananasów, bananów czy mango. Przebijają się też pomidory, ziemniaki, jabłka czy melony. Najwięcej jest winogron, sporo z nich wygląda, jakby dopiero co zostały tam dorzucone - całkiem świeże, na pewno nadawały się jeszcze do jedzenia. Inne owoce i warzywa już w znacznym rozkładzie, a fermentu nie da się nie czuć. Co najgorsze, praktycznie wszystkie ogórki nadal są w plastikowych foliach, to samo dotyczy części winogron - wyrzucone w plastikowych torebkach. Naklejki sugerują, że zostały zakupione w jednym z dyskontów. Wyjaśniłem tę sprawę u źródła, to z pewnością nie jest ich sprawka.

Po sfotografowaniu tego, co zastałem, udałem się do handlarza, na którego wskazywali mieszkańcy. W międzyczasie kontaktuję się z panią Katarzyną (imię zmienione na prośbę rozmówczyni), która już wcześniej o sprawie zaalarmowała miasto, a także udostępniała zdjęcia na forach w mediach społecznościowych. Pytam o handlarza. "Nie sądzę, by to był on. Czy byłby na tyle bezczelny, żeby podrzucać śmieci najbliższemu sąsiadowi?" - pyta retorycznie pani Katarzyna. "Poza tym on handluje polskimi owocami i warzywami. Na pewno nie ma mango, winogron bezpestkowych ani ogórków w folii i tym podobnych. Na jego straganach jest zdecydowanie inny asortyment" - podkreśla mieszkanka.

Podchodzę pod płot, gdzie właśnie trwa załadunek dwóch dostawczaków. Kręcą się pracownicy. Widać drewniane skrzynki po owocach, w jednej są gnijące maliny. Dalej kilka plastikowych skrzynek, poukładanych jedna na drugą, gdzie są owoce i warzywa - zdecydowanie zgniłe. Zagaduję jednego z przedstawicieli tej firmy, pytam o wysypane owoce i warzywa tuż obok. Robi wielkie oczy i macha ramionami. "To na pewno nie my. Nie mamy z tym nic wspólnego, nie wiem, kto może to robić. Handlujemy owocami i warzywami, ale u nas, gdy mamy jakąś żywność do wyrzucenia, przyjeżdża ciężarówka, zabiera i wszystko wywozi do utylizacji. Na pewno byśmy nie pozbywali się naszych produktów w ten sposób" - zapewnia mnie przedstawiciel handlarza, wskazując nawet na miejsce, z którego zgniłe owoce i warzywa są odbierane.

Wysypiskiem zajmie się miasto

Wracając do pani Katarzyny. Gdy tylko natknęła się na nielegalne wysypisko, nie tylko zaalarmowała sąsiadów za pośrednictwem mediów społecznościowych, zrobiła też to, co do niej należało - zgłosiła sprawę w warszawskim urzędzie miasta. Otrzymuję od pani Katarzyny numer zgłoszenia oraz odpowiedź urzędników: "Zgłoszenie uzyskało status: Nie potwierdzono zdarzenia w terenie". Zastanawiam się, jak to możliwe, co prawda zajęło mi to dwie godziny, ale po informacji, gdzie mam szukać, wreszcie znalazłem to wysypisko. Czyżby urzędnikom nie chciało się tego wnikliwie zweryfikować?

Dzwonię do urzędu dzielnicy Białołęki, do jego rzeczniczki Marzeny Gawkowskiej. Podaję numer zgłoszenia, dostaję zapewnienie, że sprawdzi, dlaczego zgłoszenie nie zostało "potwierdzone w terenie". Rzeczniczka oddzwania niedługo później - tłumaczy, że potwierdzeniem zgłoszenia zajęła się Straż Miejska. - Strażnicy pojechali na miejsce i dali odpowiedź do urzędu, że niczego nie znaleźli. Także to nie zaniechanie urzędników, taką informację dostaliśmy od Straży Miejskiej i dlatego zgłoszenie otrzymało taki właśnie status - tłumaczy Marzena Gawkowska.

Od razu zapewnia, że po naszej interwencji Urząd Dzielnicy Białołęka zajmie się sprawą. - Będziemy wyczuleni, będziemy szukać właściciela tego terenu i wezwiemy go do sprzątnięcia - mówi Gawkowska.

Ja dodaję, że właściciel terenu ponoć twierdzi, iż to nie jego odpady. Te "ktoś ma mu podrzucać w nocy". Rzeczniczka Białołęki wyjaśnia, że i tak posprzątać będzie musiał. - My, jako urząd, nie możemy posprzątać prywatnej działki. On ma taki obowiązek. Jeśli ktoś podrzuca odpady, niech ogrodzi teren albo lepiej go pilnuje. Z własności wynikają także obowiązki, nie tylko przywileje. Jako właściciel bierze odpowiedzialność za teren, który do niego należy - podsumowuje Marzena Gawkowska, raz jeszcze zapewniając, że urząd to wyjaśni i problem rozwiąże.