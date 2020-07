Zakaz dotykania produktów w sklepach. Tego chcą Polacy

- Osoby popierające takie rozwiązanie, podchodzą do bezpieczeństwa swojego i innych współkupujących bardzo odpowiedzialnie. Jest to postawa, która powinna być wspierana – wg ostatnich badań WHO koronawirus na powierzchniach utrzymuje się dłużej, niż wstępnie zakładano - twierdzi Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy BLIX. Jego słowa cytuje "GW".

"Wielu z was również zauważyło problem w tym, że niektóre osoby przy nabieraniu pieczywa nie zakładają rękawiczek ochronnych, a nawet w niektórych przypadkach macają i odkładają pieczywo z powrotem(!!!). W związku z tym, że na świecie panuje teraz epidemia koronowirusa i coraz częściej zwraca się uwagę na przestrzeganie podstaw higieny, to jest to idealny moment na to, by wywrzeć wpływ na sklepy, które już dawno powinny wprowadzić podajniki do nakładania pieczywa. By to się udało proszę Was o pomoc!" - apelował na początku jeden z użytkowników.