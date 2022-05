Zbigniew Ziobro chce przyspieszyć sądy. Ważna i korzystna zmiana dla ludzi z kredytem

Nawet rok czeka się w Warszawie na wpisanie do księgi wieczystej, gdy bierzemy mieszkanie na kredyt. Dopóki nie ma wpisu, banki stosują wyższe oprocentowanie, a więc każą płacić sobie większe raty. Prace w sądach mają jednak przyspieszyć. Taki jest zamysł nowego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, którym kieruje Zbigniew Ziobro. We wtorek zyskał on poparcie sejmowej komisji.