Zmiany w mieszkaniówce od 1 kwietnia. "Deweloperzy budują w Polsce nawet w parkach krajobrazowych"

Nawet kilkaset inwestycji może trafić do kosza - alarmuje "Rzeczpospolita". Podaż lokali spadnie, ceny wzrosną - zdaniem ekspertów takie będą skutki wdrożenia nowych zasad budowania, które mają ukrócić patodeweloperkę. - Media mamy w Polsce prodeweloperskie. To jest jeden z problemów - powiedział w programie "Newsroom" WP Jan Śpiewak, aktywista miejski z fundacji "Bezpieczna Polska". – Poprzedniemu rządowi sam doradzałem wprowadzenie rozwiązań, które przeciwdziałają patodeweloperce. W Polsce deweloperzy mogą budować wszystko i wszędzie, nawet w parkach krajobrazowych, jak to jest w przypadku zamku z Stobnicy. Zmiany doprowadzą do tego, że firmy będą miały tylko nieco niższy zysk z inwestycji. Media powinni zająć się wywieraniem presji na samorządy, by robiły więcej w kwestii budowania mieszkań komunalnych. Nie może być tak, że w Polsce budują tylko deweloperzy i mieszkań ciągle nie ma. Rządzący i państwo nie robią nic. Rocznie powstaje ok. 200 tys. mieszkań, tylko tysiąc z nich to mieszkania spółdzielcze. To jest żałosne, taki jest obraz porażki państwa. To doprowadzi do pogłębienia się kryzysu demograficznego i wywoła kolejną falę migracji. Już Ukraińcy wyjeżdżają z Polski bo koszty życia są dla nich tu zbyt wysokie – uważa Śpiewak.

Rozwiń