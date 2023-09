Zmiany w prawie pracy. Prawnik tłumaczy

- Oznacza to, że jeżeli pracownik podlegający szczególnej ochronie zostanie zwolniony, na przykład kobieta w ciąży, poprzez wypowiedzenie umowy o pracę, to sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – wytłumaczyła Jurkiewicz.