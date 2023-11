Znaleźli sposób na zalegające w magazynach laptopy. Wciskają je nauczycielom

Przedsiębiorcy, którzy realizują bon, muszą być wpisani na listę prowadzoną przez resort cyfryzacji. Ministerstwo ma prawo do kontrolowania tych przedsiębiorców i wykreślania ich z listy, ale katalog nieprawidłowości, które mogą prowadzić do usunięcia sklepu z listy, jest bardzo wąski. Ministerstwo Cyfryzacji nie ma możliwości sprawdzenia, czy sklep samowolnie nie ogranicza oferty komputerów, które nauczyciel może kupić za bon. Ewentualna skarga na sprzedawcę nie jest podstawą, do skreślenia go z listy wyjaśnia — prawo.pl