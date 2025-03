Znany piłkarz otwiera lokal z kebabem. "Wkrótce otwarcie"

– Jako dziecko uwielbiałem i jadłem kebab . Nie chcę wymyślać go na nowo, jego podstawą są składniki, które zawsze muszą być świeże i wysokiej jakości – czytamy na oficjalnej stronie Mangal Döner x LP10.

Ceny wahają się od 32-35 zł (mała wersja) do 37-44 zł (duża wersja). To stosunkowo dużo, jeśli porównamy "Kreuzberg Kraft Kebap" z innymi kebabami. Średnie ceny tych dań wynoszą w Warszawie 20-30 zł. Niedawno w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zamknięciu budek w Warszawie, należących do Filipa Chajzera.