Arabskie biuro podróży: Polska to kraj nr 1. Dlaczego tak nas kochają?

- Goście z tego regionu świata uwielbiają robić zakupy, ceny naszych towarów są dla nich niezwykle atrakcyjne. Jednak najbardziej atrakcyjna dla tego rynku w Polsce jest natura - możliwość siedzenia na trawie, dotyk kory drzewa i piękne widoki. Również to, że mogą wyjść swobodnie na świeże, rześkie powietrze, poczuć spadający deszcz czy wiatr, smak i zapach warzyw i owoców jest nie do przecenienia. Te rzeczy mają dla nich ogromną wartość, czego my, jako Polacy absolutnie nie doceniamy, bo mamy to na co dzień - komentuje Katarzyna Kuziemska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).