Badania dot. relacji w pracy. Wielu szefom to się nie spodoba

Zespół badawczy z kanadyjskiego University of Calgary oraz amerykańskiego West Chester University of Pennsylvania opublikował w serwisie fastcompany.com wyniki badań na temat związku między oceną pracowników a zachowaniem menedżerów. Badania te wskazują, że menedżerowie mogą nieprawidłowo oceniać pracowników z niższymi wynikami, zakładając, że jest to rezultat nieodpowiedzialności, zamiast innych możliwych przyczyn.