Bez karty nie wyrzucisz śmieci. Kolejne miasto testuje nowe kontenery

Projekt jest efektem współpracy miasta z firmą Idealbin, która dostarczyła kontenery do testów za darmo. Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa podkreśla, że jeśli testy zakończą się sukcesem, kontenery mogą zostać wprowadzone na stałe.

Interia podaje, że nowe pojemniki, umieszczone przy ul. Hetmańskiej, są wyposażone w czujniki monitorujące poziom zapełnienia oraz zgniatarkę , co ma pomóc w efektywniejszym zarządzaniu odpadami.

Kontenery są wyposażone w elektroniczne zamki, które można otworzyć za pomocą karty lub aplikacji, co ma zapobiec podrzucaniu śmieci przez osoby niepłacące za ich wywóz.

Po wrzuceniu worka do kontenera, odpady są ważone i przypisywane do indywidualnego konta mieszkańca. Dzięki temu systemowi osoby niesortujące śmieci mogą być łatwiej identyfikowane, co ma na celu zmniejszenie rachunków dla wszystkich mieszkańców bloku.