Biedronka zmienia skład swoich produktów. Oto co się stało w ciągu ostatnich lat

Coraz więcej osób chce zdrowo jeść

W handlu widać, że ludzie przykładają coraz większą wagę do tego, co jedzą. Pod koniec stycznia sieć Aldi podawała, że w 2022 roku w jej sklepach w Polsce doszło do lawinowego wzrostu sprzedaży warzyw i owoców. Sprzedaż warzyw w 2022 roku w Aldi wzrosła o 33 procent, a owoców o 42 procent - wyliczała przedstawicielka sieci Aurelia Raudzis. Jak komentowała, może to sygnalizować zmieniające się trendy żywieniowe i wzrost świadomości dotyczący zdrowego odżywiania wśród Polaków.