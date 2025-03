Chorobowe w jednej firma i praca w drugiej. Nowe plany rządu

Obecnie wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego skutkuje utratą prawa do zasiłku chorobowego. Nowe przepisy mają pozwolić na pracę w ramach jednej umowy, jeśli lekarz uzna, że rodzaj pracy na to pozwala. Pracownik będzie mógł pobierać zasiłek z jednej umowy, a z drugiej otrzymywać pełne wynagrodzenie .

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraziło obawy, że nowe regulacje mogą prowadzić do nadużyć ze strony pracodawców i pracowników. Zdaniem OPZZ mogą nadużywać zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych, które są najczęściej długoterminowe i trudne do zweryfikowania w ramach kontroli ZUS, a w tym samym czasie wykonywać pracę zarobkową w ramach innej umowy.

Każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi liczyć się z ewentualną kontrolą ZUS lub pracodawcy. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w 2024 r. ZUS zażądał zwrotu 34 mld zł z nienależnych zasiłków chorobowych, co jest rekordową kwotą. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 r., kiedy to suma wyniosła 16,45 mld zł.