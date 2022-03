Doradca Merkel broni prorosyjskiej polityki jej rządów

"Rząd Merkel zakładał osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 r. – do tego czasu miało nastąpić odejście od energii jądrowej i energii uzyskiwanej z węgla. Pozostać miał tylko gaz – przynajmniej do czasu, aż energia ze źródeł odnawialnych stanie się dostępna w odpowiedniej ilości" – przypomina dziennik gospodarczy "Handelsblatt", który rozmawiał z Roellerem.