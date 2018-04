Garnków za równowartość pięciu emerytur łatwo nie zwrócisz. Akwizytorzy wiedzą, jak wkręcać seniorów

Akwizytorzy obiecują cudowne właściwości pościeli czy garnków, a starsi ludzie kupują, choć nie zawsze rozumieją, w co się pakują. Później latami spłacają rujnujące ich raty. Wysokie kary nie odstraszają firm, które od lat jeżdżą po Polsce i oszukują emerytów. Czy Wam także zdarzyło się coś kupić na prezentacjach?

Niezwykłe właściwości tej maty termicznej potwierdza fakt, że używał jej Jan Paweł II – przekonywał sprzedawca zgromadzonych na pokazie starszych ludzi. Mocno podkoloryzował historię, bo nie dość, że matę zaczęto produkować już po śmierci papieża, to również żadnych konkretnych dowodów na jej cudowność nie przedstawił.

To wszystko za jedyne 6, 8, 10 tysięcy złotych. Kilka razy więcej niż w pierwszym lepszym supermarkecie, ale przecież zdrowie jest bezcenne. Firmą, która powoływała się na autorytet Jana Pawła II, zainteresował się UOKiK. Za wprowadzanie klientów w błąd nałożył karę w wysokości 20 548 zł. Urząd regularnie kontroluje organizatorów pokazów, a kary za nieprawidłowości idą w tysiące złotych (przykładowo, w lutym nałożył karę w wysokości 360 012 zł za utrudnianie zwrotu nietrafionych zakupów).

O oszustwach, do których dochodzi na pokazach, mówi się i pisze od lat. Produkty słabej jakości sprzedawane są w kosmicznie wysokich cenach, obietnice nijak się mają do rzeczywistych właściwości garnków czy pościeli, a zwrot towaru jest tak utrudniony, że uda się to tylko najbardziej zdesperowanym klientom.