IKEA skapitulowała. Masowe problemy z dostawami. "Jakikolwiek kontakt to abstrakcja"

Tego dnia nie dało się już do IKEI dodzwonić. Infolinia działa bowiem do godz. 20. Z kolei na stronie internetowej bot nie mógł jej pomóc i odesłał do kontaktu z infolinią właśnie. Dzień później pani Agata dowiedziała się, że zamówiony fotel nie trafił jeszcze do firmy dostawczej, a obecny najbliższy termin dostawy to 7 września.