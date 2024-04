Kiedy spadną ceny nowalijek? "Na rynku jest optymistycznie"

Pierwsi producenci rozpoczęli już zbiory i jak udało się nam ustalić, niektórzy żądają od 40 do 50 zł/kg. - To dość drogo. Nie wiem, czy konsumenci będą przygotowani na takie ceny - ocenił w rozmowie z WP Finanse Michał Gmys z Gospodarstwa Ogrodniczego GMYS we wsi Wtelno (woj. kujawsko-pomorskie).