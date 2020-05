Koronawirus. Biedronka straciła połowę klientów w trakcie obowiązywania restrykcji

Chociaż od 20 kwietnia zasada ta uległa zmianie (jeden klient na 15 m kw. powierzchni sklepu), to jednak w skali całego miesiąca spadek liczby wizyt klientów wyniósł ok. jedną trzecią.

Jak tłumaczy ten fakt portal, to efekt tego, że Polacy ruszyli do sklepów po spore zapasy. Na początku obawialiśmy się koronawirusa na tyle, że woleliśmy pójść na zakupy raz i nabrać do koszyka tyle produktów, by szybko do dyskontu nie wracać.