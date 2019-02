Mięso z chorych krów trafiło na rynek. Zakład został zamknięty, produkty są wycofywane z całej Europy

- Zakład, w którym prowadzono nielegalny ubój został zamknięty i usunięty z listy zakładów, których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To reakcja na wstrząsający materiał o pozyskiwaniu mięsa z chorych krów.

Śledztwo dziennikarzy Uwagi i Superwizjera TVN ujawniło, że w podwarszawskiej ubojni dochodziło do nielegalnego uboju chorych krów - krów, które nie powinny były trafić ani do ubojni, ani tym bardziej na stoły. Dziennikarze ujawnili, że pracownicy wspomnianej ubojni nie tylko zabijali chore zwierzęta, ale również pozyskiwali mięso z padłych zwierząt.

Jednocześnie informacje na temat rynków, na które trafiło mięso z zakładu gdzie prowadzono nielegalny ubój, zostały zamieszczone w systemie RASFF. To system, który służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności. Jednocześnie - mięso z zagranicznych rynków jest wycofywane.

Na czym polegał proceder? Chore, często konające już zwierzęta, a nawet martwe, były przy pomocy lin wyciągane z aut i bez pośpiechu zabijane. Nie było przy tym lekarza weterynarii. Pracownicy ubojni sami przybijają pieczątki świadczące o przydatności mięsa do spożycia. W materiale nie pada nazwa zakładu. Wiadomo jedynie, że ubojnia znajduje się na Mazowszu, w powiecie Ostrów Mazowiecka.

Jak mówi na nagraniu zarejestrowanym ukrytą kamerą jedna z pracownic, mięso z uboju "leżaków", jak nazywane są chore zwierzęta, trafia m.in. do kebabów .

Według informatora Superwizjera to bardzo dochodowy biznes. Czarny rynek ma kwitnąć od lat. Ogłoszenia można znaleźć w internecie. Na jednym "leżaku" można zarobić nawet 1 tys. zł, choć najczęściej ubojnie płacą 400-500 zł. Hodowca na uśpienie musi natomiast wydać 500 zł.

Jak dużo można zarobić? Hodowca przede wszystkim pozbywa się problemu, prawdziwe kokosy zgarnia ubojnia. Za zdrową krowę musi zapłacić 2,5 tys. zł. Na kilogramie mięsa zarabia więc ok. 9 gr. Na chorej sztuce to ponad 2 zł. Jak informują autorzy materiału, średniej wielkości zakład zamiast 350 tys. zł zarabia więc ok. 2,5 mln zł rocznie.