Płaca minimalna 2023 powinna być wyższa, niż proponuje rząd. Oto jaka kwota byłaby odpowiednia

Bazując na takich założeniach, rząd proponuje, by od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł brutto, a od 1 lipca – 3450 zł brutto. Na takie stawki nie zgodziły się jednak związki zawodowe podczas negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Związkowcy chcieli płacy minimalnej na poziomie 3450 zł brutto od stycznia i 3600 zł od lipca. Ponieważ porozumienia nie ma, rząd sam podejmie ostateczną decyzję. Ma na to czas do 15 września.