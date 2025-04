"Poszedł robić u konkurencji". Detektywi mówią, co Polacy robią na L4

- Cały czas dostajemy zlecenia. Ostatnio zrobiło się to modne, żeby mieć dwie wypłaty - jedną z firmy, drugą "pod stołem" - opowiada prywatny detektyw z biura detektywistycznego Tajfun Group.

Kontrolę pracownika na zwolnieniu lekarskim może przeprowadzić pracodawca lub ZUS. Często takie kontrole zlecane są także biurom detektywistycznym. Zazwyczaj, zanim dojdzie do zgłoszenia, pracodawca ma już pewne podejrzenia, że pracownik może nadużywać L4.

Weryfikacja pracowników zależy od rodzaju zwolnienia lekarskiego. Jeśli zwolnienie wymaga leżenia, samo opuszczenie domu może sugerować jego niewłaściwe wykorzystanie. Natomiast jeśli pracownik ma zgodę na wychodzenie, nie oznacza to, że może chodzić na imprezy, uprawiać sport czy angażować się w inne aktywności.

Może jedynie udać się np. do apteki lub na podstawowe zakupy.

Jak zaznacza detektyw Tomasz Nowicki, często usługa weryfikacji kosztuje tyle, co utrzymanie pracownika przez miesiąc. Uważa, że dla firm jest to opłacalne.

Dodaje również, że coraz częściej pracodawcy stosują też umowy o zakazie konkurencji. Oznacza to, że interesuje ich nie tylko to, czy pracownik prawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego, ale także czy nie łamie zakazu, pobierając 80 proc. wynagrodzenia i jednocześnie dorabiając nielegalnie u innego pracodawcy. A to - jak przyznają detektywi - jest jedno z głównych nadużyć popełnianych przez nieuczciwych pracowników.