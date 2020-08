Późne truskawki już w sprzedaży. Słodkie i stosunkowo tanie

Odmiany powtarzające to takie, które owocują kilka razy w ciągu roku. Są nieco mniejsze, a w smaku trochę przypominają poziomki.

Truskawki od Pana Bogumiła. Odwiedziliśmy wyjątkową plantację

Klienci chwalą, plantatorzy narzekają

Na rynku hurtowym Bronisze truskawki kosztowały w czwartek od 5 do 13 złotych za kilogram. W ubiegłym roku kilogram kosztował przeciętnie 7 złotych.

- Wszyscy szukają gdzieś pieniędzy - mówi Jacek Wysocki. - Część weszła w maliny, część zainwestowała w odmiany powtarzające, żeby wydłużyć okres zbiorów. Tylko że założenie takiej plantacji to są duże koszty i krótki czas na zwrot, bo to jest praktycznie jeden rok. Nie zbieramy ich trzy lata, jak normalnych truskawek, tylko po roku trzeba robić nowe nasadzenia.

- Już w zeszłym roku do plantacji powtarzających trzeba było dopłacać. Dla tych, którzy umieją liczyć, już tamten rok był nieopłacalny. Dziwię się, że jeszcze w tym roku jest tak dużo nasadzeń - mówi Jacek Wysocki.

Plantatorzy truskawek - i to nie tylko tych powtarzających - nie mają w tym roku łatwo. Zbiory odmian letnich były niewielkie, a owoce atakowała szara pleśń.

- Susza się skończyła w momencie rozpoczęcia zbiorów - mówi Jacek Wysocki. - To najbardziej niekorzystne warunki, jakie mogą się zdarzyć, bo jeśli zbiory odbywają się w deszczu, owoce łatwo pleśnieją.

Po bezśnieżnej zimie przyszła susza, przez co na niektórych plantacjach zastosowano zbyt dużo nawozu.

- To, co zostało w ziemi z zeszłego roku, nie zostało wypłukane przez deszcze, dlatego plantatorzy, którzy użyli tyle samo nawozu, ile dają zazwyczaj, dali go za dużo - wyjaśnia Jacek Wysocki. - Przenawożone truskawki mają bardzo duże liście, ale dają małe, delikatne i wrażliwe na choroby owoce.