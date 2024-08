Problemy francuskiej sieci handlowej. Sklepy ma także w Polsce

Spółka Galec, odpowiedzialna za zarządzanie siecią E.Leclerc w Polsce, poinformowała, że w 2023 r. udało się osiągnąć przychody netto na poziomie 31,5 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do 21,9 mln zł zanotowanych w 2022 r. Jednak w 2023 r. firma zanotowała stratę netto w wysokości 3,31 mln zł w porównaniu do 4,35 mln zł zysku netto w 2022 r.