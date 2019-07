Sanatorium last minute. Nie musisz czekać dwóch lat na swój przydział

Kto jest gotów spakować się i niemal z tygodnia na tydzień wyjechać na 21 dni, nie musi czekać w kolejce do sanatorium kilkunastu miesięcy. Można "wskoczyć" na miejsce osoby, która z jakichkolwiek powodów zrezygnowała z turnusu.

W kolejce do sanatorium czeka się dziś nawet półtora roku. To ma się wkrótce zmienić za sprawą przepisów, których celem jest właśnie przyspieszenie całej procedury. Niezależnie od tego, już teraz istnieją sposoby, by dosłownie przeskoczyć kolejkę i pojechać niemal z tygodnia na tydzień.