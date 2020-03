Sklepy internetowe robią bokami. Ludzie nocują w pracy, bo szkoda im czasu na powrót do domu

"Stajemy na przysłowiowej głowie, aby państwa czas oczekiwania zminimalizować i robimy, co tylko się da - od poszerzenia załogi, po nadgodziny (pracujemy po 15 godzin dziennie włącznie z weekendami, są nawet osoby, które aby zwiększyć swoją wydajność wolą nocować w pracy i po kilka dni nie były w swoich domach) - nasza determinacja jest ogromna i zapewniam, że dajemy z siebie 100 proc." – pisze w komunikacie do swoich klientów sklep internetowy Luksekom.

Sklep handluje naturalnymi suplementami diety, ziołami i artykułami spożywczymi. Jego właściciel zapewnia, że wszystkie towary są na stanie i dotrą do klientów, ale ruch ma taki, że ciężko sobie z nim poradzić.

- Wolumen przesyłek kurierskich znacznie wzrósł i przedstawia się jako niespodziewany drugi "szczyt świąteczny". Wzrost liczby przesyłek kurierskich widoczny po naszej stronie to 140 proc. średniego wolumenu w tym okresie. Szczególnie widoczny skok nastąpił 11 marca. Od tego momentu podwyższone zainteresowanie się utrzymuje. Bardzo interesujący jest trend dotyczący paczkomatów InPost, które odnotowują dwukrotnie większy wolumen – mówi w rozmowie z WP Finanse Marek Richert z platformy KurJerzy.pl.

Dodaje, że kolejne obciążenie dla sieci generowane jest przez przesyłki zwrotne. Jest to związane z brakiem możliwości doręczenia przesyłek do firm, których biura w dużej części opustoszały. Pracownicy wykonują pracę zdalnie, a w wielu przypadkach nie wykonano przekierowania zlecenia.

Czy problem dotyczy całego kraju?

Okazuje się, że nie. Do WP Finanse docierają relacje klientów z dużych miast, gdzie czas oczekiwania na przesyłkę sięga już kilku dni. Ale – co ciekawe – nie dotyczy to całego kraju, a także nie wszystkich branż czy firm kurierskich.