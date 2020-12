Sprawdziłam, ile cukru kryje się w chlebie z sieci Subway. W porównaniu do Irlandii wypadamy "blado"

Przepis na idealny i zdrowy chleb? Mąka, woda, zakwas i sól. To wszystko. Niestety często do pieczywa dodawany jest jeszcze cukier. W Subway'u w Irlandii było go tak dużo, że tamtejszy sąd stwierdził, że chleb w tych kanapkach chlebem nazywać się nie może. Postanowiłam sprawdzić, jak jest w Polsce.

Kiedyś uważałam, że kanapki pochodzące z sieci Subway uchodzą za "zdrowszy fast-food". No, bo teoretycznie składają się z samych zdrowych składników – można wybrać bułkę z pełnoziarnistej mąki, dużo warzyw, ewentualnie kawałek mięsa czy ryby i sos, który z tego wszystkiego mógł być najbardziej tłusty i kaloryczny. Reszta wydawała się być zdrowa. Postanowiłam jednak zgłębić temat składu tych kanapek. Zainspirował mnie do tego wyrok Sądu Najwyższego w Dublinie, który głosił, że chleba w irlandzkiej sieci Subway chlebem definiować nie można, a to dlatego, że zawiera za dużo cukru. Co znaczy dużo? Aż 10 proc. całkowitej masy.

Prawo w Irlandii zakłada, że pieczywo zwolnione jest z podatku VAT, ale ciasta i inne wyroby cukiernicze już nie. Z uwagi na to, że dwa rodzaje pieczywa – pszenne oraz pełnoziarniste miały za dużo cukru - przez lata niesłusznie były zwolnione z podatku VAT.

Co kryje się w polskich kanapkach z Subway?

Postanowiłam sprawdzić, jak wygląda sytuacja z ilością cukru w polskich chlebach sprzedawanych w Subway. Na stronie internetowej można znaleźć skład każdego rodzaju pieczywa, więc wszyscy konsumenci mają do niego dostęp. Niestety prawie we wszystkich chlebach cukier znajduje się w czołówce składu, zajmując czwartą lub piątą pozycję.

W prawie wszystkich chlebach od Subwaya cznajduje się cukier

W chlebach od Subwaya znaleźć można dużo cukru

Weźmy pod lupę skład chleba pszennego, ale "ciemnego". Pierwszym składnikiem jest mąka pszenna, drugim - woda, trzecim - drożdże, a czwartym właśnie cukier. Kolejność składników na etykiecie nie jest przypadkowa, wymieniane są w kolejności malejącej, czyli tych w czołówce składu jest najwięcej. Ile dokładnie cukru jest w tym pieczywie? Ciężko powiedzieć, bo takiej informacji na stronie internetowej znaleźć się nie da. Jest jedynie wzmianka o węglowodanach, ale nie wyszczególniono zawartości cukru. Dzwonię na infolinię zapytać, czy mogę gdzieś sprawdzić, ile cukru zawiera pieczywo, albo chociaż cała kanapka. - Niestety nie mam takiej informacji. Jeszcze tego nie wymyślili. To znaczy, w przypadku niektórych coś tam w lokalu mamy, ale to chyba nie to, o co pani chodzi – słyszę przez telefon.

Postanawiam skontaktować się z biurem prasowym Subway, które znajduje się w Czechach. Odpowiedź, którą otrzymuję jest zwięzła i krótka. - Zawartość cukru w polskich chlebach wynosi ok. 5 proc – komentuje Irena Schlosserova z biura prasowego Subway.

Na szczęście nie jest to 10 proc., ale 5 – z perspektywy pieczywa wydaje się być i tak niemałą ilością.

Pieczywo, które możemy kupić w sklepie również zawiera cukier, ale biorąc pod uwagę jego średnią zawartość jest go dużo mniej niż w pieczywie z Subway. Średnio w 100 g pieczywa z supermarketu jest od 0,7 g do 3 g cukru, czyli cukier stanowi maksymalnie 3 proc. całości.

Bank Pekao przejmie mniejszego gracza? Szef Pekao dostał pytanie o Aliora

W składzie chleba z Subway znajduję również dekstrozę oraz ekstrakt słodowy jęczmienny. Wszystkie te substancje są cukrem. Co ciekawe sól, znajduje się dopiero na końcu składu, czyli jest jej najmniej. A wydawałoby się, że chleb to raczej produkt wytrawny, a nie słodki. Widocznie w tym przypadku jest inaczej.

Co jeszcze oprócz tych składników znajduje się w pieczywie? Dodatki piekarskie – E472e, czyli mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, E481 - stearoilomleczan sodu. Do pieczywa dodano również środek antyadhezyjny E516 – siarczan wapnia. W chlebie jest też stabilizator E412, czyli guma guar, która nadaje pieczywu odpowiedniej konsystencji. Na końcu mamy tłuszcz roślinny. Wszystkie te dodatki do żywności są oczywiście dozwolone do stosowania w jedzeniu, więc są uznawane za bezpieczne. Nie ma jednak wystarczających badań dotyczących tego, do czego może doprowadzić kumulacja różnych dodatków do żywności w naszym organizmie.

Nie ukrywam - po analizie tego składu trochę się rozczarowałam, a może po prostu cały czas naiwnie wierzyłam, że stwierdzenie "zdrowy fast-food" istnieje.

Zawartość cukru w polskich chlebach od Subwaya wynosi 5 proc.