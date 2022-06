Totalne szaleństwo na rynku mieszkań. Tak nie było od lat

Kwartalna sprzedaż kontraktów na budowę mieszkań na sześciu największych rynkach pierwotnych w Polsce była niższa o ok. 21,7 proc. względem czwartego kwartału 2021 roku i na koniec marca 2022 r. wyniosła ok. 10,4 tys. mieszkań. Jednocześnie wprowadzono do sprzedaży ok. 13,5 tys. kontraktów na budowę mieszkań, czyli mniej o ok. 8,1 proc., porównując początek tego roku i koniec poprzedniego - podał bank.