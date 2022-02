Ulubione warzywa Polaków. Zaskakujące wyniki badań

- Zewsząd słyszymy, by zwiększyć spożycie tytułowej grupy produktów, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielkie korzyści takie zachowanie może przynieść - podkreśla Monika Stromkie-Złomaniec – dietetyk kliniczny. - Warzywa i owoce są zdrowe co nie podlega wątpliwościom. Większość argumentuje to obecnością w nich witamin i składników mineralnych co też jest prawdą. Natomiast jak wejdziemy głębiej w skład poszczególnych surowców roślinnych, to przekonamy się, że obfitują one w ogromną ilość związków aktywnych, które w prewencji chorób nowotworowych mają nieocenione znaczenie - dodaje.