Znany polski browar w tarapatach. "Przyszłość jest niepewna"

Jak podaje "Dziennik Bałtycki", Stary Browar boryka się z ogromnymi trudnościami finansowymi, co może doprowadzić do jego upadłości. Do sądu wpłynęło sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Na jego podstawie sąd podejmie decyzję o dalszych losach zakładu.