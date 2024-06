Dynamiczne ceny. Dyskonty dostały do rąk potężną broń [OPINIA]

Co więcej zmieniło się także nastawienie do robienia zakupów. Kupujący nienawidzą, gdy czują się robieni w konia i zmuszeni do przepłacania. Sklepy to zresztą zauważyły i ukuły nawet pojęcie: smart shopper ("sprytny kupujący"). W dużym skrócie chodzi o to, że dla klientów ważniejsze jest poczucie zaoszczędzenia pieniędzy i "zwycięstwo" odniesione nad sprzedawcą, niż to, ile faktycznie wydadzą na zakupy. Rok temu Kaufland w swoim raporcie zauważył, że odsetek "takich" klientów w dwa lata wzrósł o 22 punkty procentowe.