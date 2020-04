Koronawirus na pudełku z pizzą? Oto jak obchodzić się z jedzeniem zamawianym do domu

Jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to taka pomoc dla lokali gastronomicznych jest na wagę złota. Mimo wszystko niektórzy boją się, że na pudełku z pizzą albo nawet bezpośrednio na jedzeniu znajdzie się koronawirus , którym się zarażą. Nie dajmy się zwariować, bo nie mamy się czego obawiać. Wystarczy po prostu przestrzegać zasad higieny.

Ogranicz kontakt z dostawcą i płać kartą

Niby oczywiste, ale bardzo ważne. Obecnie wiele platform, za pomocą których można zamówić jedzenie do domu, proponuje dostawę bezkontaktową. Wystarczy, że w formularzu dostawy zaznaczymy, że chcemy z niej skorzystać. Wtedy dostawca zostawi nam jedzenie na wycieraczce i zadzwoni dzwonkiem lub zapuka do naszych drzwi. Ten sposób całkowicie ograniczy zetknięcie się z nieznaną nam osobą i uniemożliwi zarażenie koronawirusem. Dostawę bezkontaktową oferuje między innymi portal Pyszne.pl, Uber Eats czy Wolt.

Nie jedz bezpośrednio z opakowania

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki zakażeń z Centrum Medycyny Zapobiegawczej oraz wykładowca ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, mówi, że przy zamawianiu jedzenia z dowozem powinniśmy zachowywać takie same zasady higieny jak przed pandemią koronawirusa. Po odbiorze jedzenia od dostawcy, powinniśmy wyjąć danie z opakowania i przełożyć je na talerz. Potem oczywiście dokładnie myjemy ręce i możemy zabrać się za jedzenie. To wystarczy.

- Nie trzeba opakowania myć, dezynfekować czy szorować szczotką. Jak wyciągniemy z niego jedzenie, to potem po prostu je wyrzucamy. Nie ma też potrzeby dezynfekowania blatu czy stołu na którym to opakowanie leżało – mówi dr Grzesiowski.

Ekspert podkreśla, że nie ma badań, które potwierdzałyby, że wirusem znajdującym się na opakowaniach możemy się zarazić. - Wiemy, że na różnych powierzchniach może znajdować się materiał genetyczny wirusa, ale nie można stwierdzić jak długo jest aktywny np. na opakowaniach, co oznacza, że nie wiadomo, czy w ten sposób można się nim zarazić. Wręcz przeciwnie, wiele publikacji wskazuje na to, że wysuszony materiał genetyczny różnych wirusów RNA może być obecny w wielu miejscach, ale nie jest to pełnowartościowa cząstka wirusa zdolna do zakażenia – dodaje dr Grzesiowski.