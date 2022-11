Polacy przestali brać kredyty. Ponad milion osób skorzystało za to z rządowych wakacji

Przypomnijmy, jeszcze do października ubiegłego roku stopa referencyjna NBP wynosiła zaledwie 0,10 proc., a od tego czasu wzrosła aż do 6,75 proc. Choć na razie RPP zatrzymała cykl podwyżek, to nie jest wykluczone, że do niego nie wróci - inflacja bowiem nadal rośnie i według prognoz będzie rosnąć jeszcze przez kilka miesięcy.