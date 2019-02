Trudna praca kuriera Uber Eats. Podobno opłaca się tylko zimą

Rozwoziłem jedzenie w Uber Eats. Bez umowy. "Teraz wiem, jak to jest, kiedy szefem jest aplikacja" - czytamy w reportażu "Gazety Wyborczej".

Na spotkaniu informacyjnym dla przyszłych kurierów można usłyszeć, że to idealna praca dla studentów i freelancerów, którzy mogą sobie pozwolić na elastyczność. Zarobki mają być uzależnione od liczby dostawców. U ust kurierów padają konkrety. Za odebranie z restauracji 5 zł, za każdy kilometr trochę ponad 1 zł, i za wręczenie klientowi ok. 1,5 zł, czytamy w reportażu „Gazety Wyborczej”.

By rozwozić jedzenie rowerem, trzeba prowadzić działalność gospodarczą i płacić podatki . Albo „podpiąć się” (w sensie „zatrudnić się”) do tzw. Partnera Flotowego, czyli podwykonawcy, na którego Uber przerzuca odpowiedzialność za kierowców i dostawców.

Takiego partnera flotowego reporter dziennika znalazł w sieci. Wystarczyła rozmowa przez telefon, by ten przyjął go do pracy. Pracownica Ubera podpięła go pod niego, nie pytając, czy mają jakąś umowę.