Wystartował sezon na krajowy rabarbar. Znamy ceny

Pierwsze polskie truskawki w Biedronce

Ruszył też sezon na polskie truskawki. W 2 tys. sklepach należących do sieci Biedronka możemy znaleźć truskawki odmiany Malling Centenary. Pochodzą one z 2,5 hektarowej uprawy zlokalizowanej niedaleko Połańca w woj. świętokrzyskim. Cena? 10,49 zł za opakowanie ośmiu truskawek (250 g). To oznacza, że 1 kg kosztuje 41,96 zł.