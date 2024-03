Młot na deweloperów to broń obosieczna? Nowe przepisy mogą zaszkodzić

- Co bardzo istotne, same przepisy ograniczą potencjał inwestycyjny nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Nowe, bardziej rygorystyczne zasady sytuowania budynków, czy zwiększania realizacji infrastruktury społecznej na osiedlach, przy istniejących ograniczeniach w zakresie ich sytuowania w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, czy dróg, siłą rzeczy ograniczy możliwości produkcyjne. To oznacza kolejne zmniejszenie liczby mieszkań oddawanych do użytkowania, a tym samym jeszcze mniejszą podaż. W ekonomicznym aspekcie nie ma wątpliwości, że spowoduje to kolejne wzrosty cen mieszkań - przekonuje Dziąg.