Co możemy zrobić, aby przedłużyć trwałość żywności?

Do czego jeszcze możemy wykorzystać funkcjonalną szufladę do pakowania próżniowego? To niezwykle łatwe w obsłudze urządzenie pozwala również na przygotowanie aromatycznej marynaty w zaledwie 10 minut! Szuflada wciska marynatę w mięso, co skutkuje jeszcze bardziej intensywnym smakiem potrawy.