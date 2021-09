Ile kosztuje remont mieszkania w 2021 roku? Co wpływa na wysokość kosztów?

Najbardziej trafna odpowiedź na pytanie o koszt remontu mieszkania w 2021 roku często brzmi: to zależy. Jednak bez względu na to, czy zamierzamy sfinansować go z oszczędności, czy biorąc kredyt na remont mieszkania, warto choćby w przybliżeniu oszacować, z jaką kwotą powinniśmy się liczyć. Planując kosztorys remontu, należy mieć tylko na uwadze, że wszelkie podane poniżej kwoty są cenami uśrednionymi.