CIT estoński: czy inwestycja w fotowoltaikę wpisuje się w nowe zasady rozliczeń?

Ujęcie inwestycji w fotowoltaikę jako środka trwałego w rozliczeniu tzw. podatku estońskiego wydaje się być rozwiązaniem optymalnym. Jak wygląda to w praktyce?

Założeniem CITu estońskiego jest odprowadzanie podatków nie od wypracowanego przez firmę zysku w danym roku, a dopiero w momencie wypłaty tego zysku z firmy. Tak długo jak pieniądze pozostają w przedsiębiorstwie i służą dalszemu inwestowaniu, ich opodatkowanie zostaje odłożone w czasie. Właściciel jest zobowiązany uiścić należność dopiero w momencie, gdy chce wykorzystać majątek do celów konsumpcyjnych, czy finansowania innych przedsięwzięć. Inwestycja w innowacje

Korzystanie z „estońskiego CIT-u” jest dobrowolne. W przypadku pojedynczego przedsiębiorcy potrwa 4 lata (z możliwością przedłużenia). Firma, która chce skorzystać z tego instrumentu, powinna zatrudniać minimum 3 osoby, a jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Dodatkowe warunki jakie należy spełnić to brak udziałów w innych spółkach i przeznaczanie większości dochodów na działalność związaną z bezpośrednim wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług. Celem nowego systemu naliczania podatku dochodowego ma być wspieranie rozwoju gospodarczego, maksymalne uproszczenie rozliczeń i ułatwienie kontaktu z administracja podatkową.

To inwestycje, a nie mrożenie pieniędzy generują polepszenie koniunktury gospodarczej. Dlatego tak ważne jest podnoszenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia. Nie mogą one mieć jednak miejsca bez nakładów inwestycyjnych. I właśnie dlatego naprzeciw tym potrzebom pojawia się nowa forma podatku. Każda firma, która chce przejść na CIT estoński ma obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych, które muszą kształtować się na poziomie 15 lub 33 proc., odpowiednio w okresie dwóch lub czterech lat podatkowych. I nie mogą być to jakiekolwiek nakłady, lecz inwestycje związane z zakupem fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (np. komputery, maszyny, czy urządzenia takie jak klimatyzatory czy wspomniane wcześniej systemy fotowoltaiczne). Instalacja fotowoltaiczna jako środek trwały w rozliczeniu podatku estońskiego

W ostatnim czasie popularność systemów PV rośnie bardzo dynamicznie. Firma Solar-Project wykonała już ponad 500 projektów w całej Polsce, w tym wiele z nich jako generalny wykonawca instalacji fotowoltaicznych realizowanych dla sieci marketów „Dino Polska”. Tym rodzajem inwestycji zainteresowani są również inni przedsiębiorcy. Z uwagi na fakt, że koszt systemów PV przekracza 10.000 zł, a okres jej użytkowania jest dłuższy niż rok, stanowi ona środek trwały, który podlega amortyzacji. Istotną kwestią jest to, aby energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W skrócie inwestycja musi stanowić koszt uzyskania przychodu. Istnieją dwie możliwości kwalifikowania paneli słonecznych jako środków trwałych: jako odrębny – w momencie gdy kompletna i zdatna do użytku instalacja nie jest na stałe związana z budynkiem. Wykazujemy więc ten koszt jako odrębną pozycję KTŚ i w taki sposób amortyzujemy. Możliwe jest także kwalifikowanie inwestycji jako części składowej budynku. Dotyczy to sytuacji, gdy demontaż lub odłączenie jakiegoś elementu powoduje zmiany w konstrukcji budynku jak i samej instalacji fotowoltaicznej. Jej wartość zostaje wliczona do wartości początkowej budynku i razem podlegają amortyzacji, jako jedna całość. Energia słoneczna jest ekologicznym sposobem na wielokierunkowe oszczędzanie

Panele słoneczne to przyszłość. Firma Solar-Project udowadnia, że, inwestycja w odnawialne źródła energii, nie tylko może liczyć na wsparcie ze strony Państwa (jak w przypadku podatku estońskiego), ale przynosi wiele pozytywnych zmian dla przedsiębiorcy. Oczywiście po pierwsze należy wspomnieć o aspekcie ekonomicznym. Wskaźnik LCOE (Levelized Cost of Electricity) – służący do porównywania kosztów produkcji energii elektrycznej z różnych źródeł, w przypadku instalacji fotowoltaicznej, charakteryzuje się, obok lądowych turbin wiatrowych, jednym z najwyższych poziomów opłacalności (przy czym panele słoneczne mają większą możliwość skalowalności i stosunkowo mniejsze uzależnienie od położenia w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii elektrycznej). Dodatkowo inwestycja we własny system PV, minimalizuje ingerencję Inwestora w środowisko naturalne. Ponadto wszelkiego rodzaju ekologiczne rozwiązania, często mają niebagatelne znaczenie w kwestii pozyskania dodatkowego finansowania, jak na przykład ulgi podatkowe i dotacje państwowe oraz unijne. Plusem jest także fakt uniezależnienia się od sieci elektroenergetycznej.

Inwestycje przedsiębiorstw w panele fotowoltaiczne to również patrzenie w przyszłość – opłaty za energię elektryczną nieustannie rosną. Warto nadmienić iż od 2021 roku obowiązywać będzie w Polsce tzw. "opłata mocowa”, która wynosić będzie 0,0762 zł za każdą kWh pobraną z sieci elektroenergetycznej. W związku z tym całkowity koszt energii może wzrosnąć o około 20%. Biorąc pod uwagę ten aspekt, zwrot z inwestycji w systemy PV może nastąpić zdecydowanie szybciej niż zakładane 5-8 lat. Czy fotowoltaika będzie najgorętszym trendem inwestycyjnym w roku 2021?