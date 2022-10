Comarch, według raportu IDC, największym polskim dostawcą systemów ERP w 2021 roku

Z raportu wynika także, że wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi. Przedsiębiorcy, decydując się na przejście do chmury zyskują dostęp do ogromnych zasobów, możliwości obliczeniowych i wielu aplikacji. Ponadto mogą zoptymalizować koszty związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej i poprawić bezpieczeństwo danych. Gwarancja dostępności do zawsze najnowszej wersji oprogramowania to także argument nie do przecenienia. W ofercie Comarchu przedsiębiorcy znajdą szereg aplikacji, które są gotowe zmierzyć się z nowymi przepisami, choćby pakietem pod nazwą Polski Ład.