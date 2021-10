Doradca finansowy, porównywarka online, a może samodzielna weryfikacja ofert pożyczek?

W czym może pomóc doradca a w czym porównywarka?

Doradca finansowy to osoba, dla której pożyczki, czy kredyty to codzienność. I już sam ten fakt daje mu ogromną przewagę doświadczenia nad kimś, dla kogo jest to zupełnie obca tematyka. Jedną z głównych zalet korzystania z usług doradcy oprócz jego wiedzy jest dostęp do wielu ofert w jednym miejscu. Pozwala to dopasować pożyczkę do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Doradca wie, w której firmie pożyczkowej patrzy się na pewne kwestie łagodniej, a w której wręcz przeciwnie. Dzięki temu oszczędzamy czas, ale unikamy też niepotrzebnych rozczarowań. Przez ręce doradcy przechodzi każdego miesiąca mnóstwo wniosków o pożyczkę. Na tej podstawie jest on w stanie doradzić, w której firmie mamy największą szansę otrzymać pożyczkę pozabankową na interesujących nas warunkach. Dobry doradca to również osoba, która potrafi udzielić odpowiedzi na nurtujące nas pytania.