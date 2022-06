Gdzie najtaniej ubezpieczyć mieszkanie?

Koszt ubezpieczenia mieszkania różni się w zależności od wielu czynników. Najważniejszy jest zakres obowiązywania takiej polisy – ustala go towarzystwo ubezpieczeniowe. Podstawowe ubezpieczenia, obejmujące tylko mury i elementy stałe nieruchomości, to koszt kilkuset złotych rocznie. Do takich produktów można dobrać również dodatki. Zdecydowanie najpopularniejszym wyborem są polisy chroniące także ruchomości domowe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także możliwość zwiększenia wartości ubezpieczenia. Po doliczeniu wszystkich dodatków ostateczny koszt może przekroczyć 1000 zł, jednak zwykle jest on nieco niższy.