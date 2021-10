Jak bezpiecznie zaciągać pożyczki przez internet?

Co należy wiedzieć o pożyczkach przez internet przed złożeniem wniosku?

Pożyczki przez internet to stosunkowo nowe produkty finansowe na polskim rynku. Są dostępne od kilku lat i udzielane wyłącznie kanałami elektronicznymi. Taką pożyczkę możemy uzyskać wchodząc na stronę www wybranej firmy pożyczkowej, zapoznając się z zasadami udzielania pożyczek i aktualnymi promocjami oraz wypełniając krótki wniosek. Do jego złożenia wystarczy jeden dokument – ważny dowód osobisty, z którego dane będziemy musieli podać we wniosku. Wnioski są rozpatrywane w bardzo szybkim tempie – klienci otrzymują decyzję zazwyczaj w przeciągu kilku minut, a jej pozytywny charakter jest równoznaczny z przelaniem pieniędzy na konto.