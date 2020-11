Jak podnieść wartość mieszkania inwestycyjnego? Wskazówki

Jakie lokale stają się mieszkaniami inwestycyjnymi?

Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jakie mieszkanie stanie się tym inwestycyjnym. Jest jednak pewna tendencja, którą warto zauważyć. Nabywcy próbujący ulokować nadwyżki środków częściej decydują się na mieszkania z rynku pierwotnego. Ci zaś, którzy planują wziąć kredyt na inwestycje, często szukają na rynku wtórnym nieruchomości w złym stanie, z myślą o przeprowadzeniu remontu. Taki sposób inwestowania w nieruchomości nazywa się flipem i ma zarówno dużo zwolenników, jak i przeciwników. Często dochodzi też do sytuacji, w której mieszkaniem inwestycyjnym staje się lokal odziedziczony po bliskiej osobie.

Rynek pierwotny i rynek wtórny

Nieruchomości z rynku wtórnego często kuszą swoimi cenami oraz doskonałą lokalizacją. Niestety, wcześniejsza eksploatacja nigdy nie pozostaje bez wpływu na budynek i mieszkanie. Nabywając mieszkanie inwestycyjne, którego stan pozostawia wiele do życzenia, zawsze warto zacząć od przeprowadzenia generalnego remontu, co generuje oczywiście duże koszty. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli mieszkanie w słabym stanie znalazłoby najemców, bo np. ulokowane jest przy uczelni bądź w samym centrum miasta, rezygnacja z remontu nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Przeprowadzenie prac wpłynie bowiem na atrakcyjność lokalu, przez co nie tylko będzie można wynająć mieszkanie za lepszą cenę, ale także i wybierać spośród potencjalnych najemców.