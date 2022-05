Jak prowadzić politykę cenową w dobie inflacji?

Klienci oczekują wysokich cen i szukają "promocji"

Ci, nieustannie informowani o działaniach rządu zmierzających do obniżenia/stabilizacji cen (np. obniżka stawek VAT) oczekują, że efekty tych kroków zobaczą na półkach sklepowych. Dodatkowo konsumenci, na skutek realnej utraty wartości swojej siły nabywczej coraz częściej zaczynają się rozglądać za promocjami. Utrzymanie przyjaznych klientom cen to ogromne wyzwanie. Promocje, przy zachowaniu zadowalających marż to tylko jeden ze sposobów w tym zakresie. Kolejny to próba oddalenia w czasie podwyżek poprzez negocjacje z dostawcami. Choć trzeba pamiętać, że ci mają coraz mniejsze pole manewru, bo jak wskazują ekonomiści, każdy następna partia towaru będzie droższa. Mówi się, że inflacja płynie do nas w każdym kolejnym kontenerze, a dzisiejsza inflacja to jeszcze nie apogeum, a tylko trzymając się skali Beauforta silny wiatr. Huragan dopiero nadejdzie.