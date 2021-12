Jak zacząć sprzedaż przez internet, czyli między innymi o strategii cen

Rynek to jedna ze składowych sukcesu. Od specyfiki rynku zależy m.in. twój sukces. Warto zwrócić uwagę na liderów rynku, na ich strategię cenową i niekoniecznie przyjmować do niej pełna kontrę. Ważne jest zorientowanie się w rynku docelowym - czego oczekuje klient, jaka jest specyfika produktów, gdzie mogę znaleźć niszę lub sposób na coś innowacyjnego? Ten skład rynku docelowego będzie miał ogromne znaczenie, przy wyborze właściwej strategii. Koniecznie sprawdź, gdzie na danym rynku produktowym znajduje się to, co ty chcesz sprzedawać.