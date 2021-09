"Kocha, zbiera, gotuje". Netto ruszyło z nową akcją lojalnościową

W kampanii wspierającej akcję biorą udział zaproszeni przez Netto influencerzy specjalizujący się w promowaniu ekologicznego stylu życia oraz domowej kuchni. Wśród nich znaleźli się m.in. działaczka zero waste Jagna Niedzielska, czy redaktorzy portalu Domowe Wypieki. W ramach kampanii zaproszeni specjaliści publikują cyklicznie zdjęcia oraz materiały wideo z przygotowywania potraw z wykorzystaniem naczyń Fissler. Materiały publikuje też w swoich social mediach Netto, przyczyniając się tym samym do stałego promowania zasady zero waste w kuchni i zachęcając klientów do inspirowania się kuchnią regionalną oraz do wybierania zdrowych potraw sezonowych. Przykładowymi daniami, które znalazły się w jadłospisie zaproszonych do współpracy specjalistów, są roladki wołowe z kluseczkami, kremowy sos z dyni czy domowy pasztet wiejski.